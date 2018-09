Chirurgia robotica ed alta formazione sanitaria alla clinica San Francesco di Verona

La Clinica San Francesco con sede nel capoluogo scaligero, centro accreditato di ortopedia e robotica, ospiterà nei prossimi mesi una serie di incontri tecnico formativi dedicati al personale interno e a medici professionisti provenienti da tutta Europa. Verona e la Clinica San Francesco si confermano, così, eccellenze per la formazione tecnico scientifica di medici e specialisti.

Il primo appuntamento in programma si è svolto sabato 15 settembre, con un corso finalizzato alla realizzazione di tutori per gomito, polso e mano di nuova generazione. Si chiamano "Splint Termoplastici" sono realizzati con plastica modellabile direttamente sul paziente dal fisioterapista, così da garantire una prestazione ancora più performante rispetto ai tutori ortopedici che si trovano in qualsiasi sanitaria. Leggeri e confortevoli i nuovi tutori consentono un miglior recupero post operatorio.

Rappresentano una nuova frontiera per la cura di artriti, artrosi e tendiniti di gomito, polso e mano, una modalità di intervento che già da qualche anno sta dando ottimi risultati. «Migliorano notevolmente l’assistenza sul paziente – ha spiegato il dottor ortopedico Alberto Donadelli della Clinica San Francesco – Si tratta di tutori modellati direttamente sul paziente offrendo così un maggior confort. Ma non solo, infatti l’obiettivo è quello di ottenere un miglior trattamento della patologia e soprattutto del recupero post operatorio».

Tra settembre e ottobre, inoltre, la Clinica San Francesco ospiterà inoltre chirurghi ortopedici da Belgio e Inghilterra per un corso di formazione dedicato alla chirurgia robotica per la protesi di ginocchio e anca. Le giornate di formazione saranno il 25 settembre, il 9 ottobre e il 30 ottobre. «Siamo diventati un punto di riferimento italiano ed europeo per la formazione della chirurgia robotica protesica e dedichiamo molta attenzione e risorse anche alla formazione tecnico – scientifica e tecnologica del nostro personale – ha spiegato il dottor Piergiuseppe Perazzini, responsabile dell’Unità di traumatologia e ortopedia della Clinica – L’obiettivo è quello di creare un personale sempre più qualificato ecco perché organizziamo corsi come quello dedicato alla realizzazione dei tutori, così da permettere ai nostri fisioterapisti di accompagnare il paziente durante tutto il percorso verso la guarigione».

La Clinica San Francesco e il lavoro del dottor Piergiuseppe Perazzini saranno presto protagonisti del 13esimo Congresso europeo dedicato all’anca. Infatti il dottor Michele Trevisan, racconterà alla platea dell’Aia in Olanda l’esperienza della Clinica in quanto leader in Europa della chirurgia protesica dell’anca.