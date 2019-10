L'Arena illuminata di rosa: «Verona eccellenza nella cura del cancro al seno»

Arena in rosa per promuovere la prevenzione del tumore al seno. Fino a domenica l’anfiteatro si illuminerà del colore della campagna di prevenzione per sensibilizzare le donne sull’importanza della diagnosi precoce del tumore al seno.

L’evento, promosso dal Comune assieme ad Andos - Associazione nazionale donne operate al seno e Agsm, ha visto partecipare il sindaco Federico Sboarina, gli assessori alle Pari opportunità Francesca Briani e all’Arredo urbano Nicolò Zavarise, il presidente di Agsm Lighting Filippi Rigo e Francesca Vanzo di Agsm, la presidente di Andos Verona Annamaria Nalini e le donne dell’associazione.

«Verona rappresenta l’eccellenza nella cura del tumore al seno – ha detto il sindaco Sboarina – e, come Amministrazione, abbiamo voluto ribadire l’importanza della prevenzione illuminando di rosa il monumento più importante della città».

«L’Arena rosa – ha detto l’assessore Briani – è un gesto simbolico che testimonia l’impegno di Andos e di Verona nella prevenzione e a fianco delle donne».

«Ringrazio la squadra e di tecnici di Agsm Lighting – ha detto il presidente Rigo – che in 48 ore è riuscita a risolvere ogni problema. L’Arena rimarrà rosa fino a domenica, così tutti i veronesi potranno ammirarla durante questo fine settimana».