LloydsFarmacia: riparte anche a Verona la consegna a domiclio per gli "over 65"

LloydsFarmacia annuncia la riconferma del servizio gratuito di consegna a domicilio di farmaci e parafarmaci a sostegno della fascia di popolazione più fragile degli ‘over 65’. Per i mesi di giugno e luglio è confermata la partnership con Bayer Italia. Nei tre mesi più caldi dell’anno, nella città di Verona, dal 15 giugno al 31 agosto 2020, sarà possibile prenotare farmaci e parafarmaci con l’App Lloyds o contattando la LloydsFarmacia e riceverli comodamente a casa, a titolo completamente gratuito per gli ‘over 65’.

La LloydsFarmacia di Verona che offre il servizio:

Farmacia Indirizzo Telefono LloydsFarmacia San Tomio Via Mazzini, 11 045 8030626

Elenco completo delle 169 Lloydsfarmacia aderenti su territorio nazionale al LINK: https://www.lloydsfarmacia.it/consegna-domiciliare

Come usufruire del servizio

Le modalità di accesso al servizio sono pensate per agevolarne e incentivarne il più possibile l’utilizzo. Il servizio, operato dal provider Pharmap, partner di LloydsFarmacia, offre ai cittadini la possibilità di ricevere, direttamente a casa, farmaci e parafarmaci. I vettori dedicati alla consegna a domicilio sono tenuti a rispettare il protocollo igienico sanitario di protezione, che prevede azioni e dispositivi dedicati. Per l’attivazione del servizio è sufficiente scaricare l’App LloydsFarmacia, procedendo poi con la richiesta di consegna, o in alternativa contattare la LloydsFarmacia preferita.

Un sostegno per i cittadini

L’iniziativa viene ulteriormente rinnovata in prospettiva dei mesi più caldi dell’anno e del protrarsi di una fase delicata e complessa per l’intera cittadinanza, a causa della pandemia, sia pure in fase di progressivo contenimento, e rinnova l’impegno ad offrire servizi mirati alla popolazione.

«Anche in prossimità di un’estate per forza di cose così particolare, desideriamo rinnovare e confermare, giorno per giorno, il nostro grazie, il nostro impegno e la nostra vicinanza a tutta la cittadinanza e al sistema-Paese. Si tratta di un’Italia che affronta una sfida inedita e cruciale nel ‘prendersi cura di sé’. Un’Italia in cui vediamo la speranza e la forza per affrontare insieme il presente e guardare più che mai al futuro». È il commento di Domenico Laporta, Amministratore Delegato LloydsFarmacia.

"Prenotazione&ritiro in Farmacia"

Oltre al servizio di consegna gratuita a domicilio, è attivo anche il servizio di ‘prenotazione&ritiro in Farmacia’ che dà la possibilità di prenotare tramite App LloydsFarmacia dedicata e di ritirare poi in farmacia. Sarà possibile utilizzare questo servizio di ‘prenotazione&ritiro’ in Farmacia, disponibile gratuitamente, in 206 LloydsFarmacia. Elenco delle farmacie al LINK https://www.lloydsfarmacia.it/consegna-domiciliare.