Diego Zardini è d'accordo con gli alpini. "Il servizio civile va reso obbligatorio"

Condivido in pieno la richiesta dell'Associazione nazionale alpini di istituire il servizio civile obbligatorio.

Parole del deputato veronese del Partito Democratico Diego Zardini che ha raccolto l'invito lanciato dal presidente nazionale dell'Ana (Associazione nazionale alpini) Sebastiano Favero. Al termine del raduno degli alpini della protezione civile del Triveneto, Favero ha rinnovato l'appello, già inoltrato ai leader politici durante la campagna elettorale, di rendere obbligatorio il periodo del servizio civile per i giovani. "In Parlamento ci impegneremo per questa causa", ha assicurato Zardini.