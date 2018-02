Luca Zaia ha lanciato i candidati veronesi e il programma della Lega Nord

Vito Comencini, Lorenzo Fontana, Paolo Paternoster, Paolo Tosato, Raika Marcazzan, Vania Valbusa, Cristiano Zuliani e Roberto Turri. Sono questi gli otto candidati veronesi della Lega Nord alle prossime elezioni politiche del 4 marzo che ieri, 12 febbraio, sono stati presentati e la cui campagna elettorale è stata lanciata dal presidente della Regione Veneto Luca Zaia.

Ribadite alcune parole d'ordine contenute nel programma leghista: sicurezza, autonomia e stop all'immigrazione clandestina. Un programma che pare convinca sempre più elettori, stando a quanto riferito da uno dei candidati, Lorenzo Fontana

L'aria è positiva e mai come ora la Lega è in salute - ha detto Fontana - La Lega merita di essere il primo partito del centrodestra. Il nostro è il programma del buon senso: tutela delle famiglie, lotta alla criminalità, autonomia per la nostra terra.