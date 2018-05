Niente governo, Zaia contro Mattarella: "Con Cottarelli, Italia commissariata"

Noi oggi sappiamo che chi è andato a votare non conta nulla.

Il presidente del Veneto Luca Zaia a TrevisoToday Tv ha espresso a chiare lettere la sua opinione su quanto accaduto ieri, 27 maggio, a Roma, con il "governo dei cambiamento" che non è partito e con l'incarico di formare un nuovo governo dato dal presidente Sergio Mattarella al tecnico Carlo Cottarelli. Uno scenario da "crisi democratica" per Zaia, che scarica tutte le responsabilità su Mattarella, ma che non indietreggia di un millimetro sulle sfide della Regione. Autonomia, candidatura alle Olimpiadi invernali, sono tutte battaglie che Zaia vuole portare avanti, indipendentemente da chi sarà al governo.