Autonomia del Veneto, Zaia: «Il Conte-Bis non sta facendo nulla, ma resto fiducioso»

Il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, è intervenuto ieri, in provincia di Treviso, alla firma dell’accordo tra Ulss2 e Istituto Oncologico Veneto (IOV), per dare il via alla realizzazione del fabbricato per la radioterapia all’ospedale di Castelfranco.

Nell'occasione il governatore Zaia ha parlato anche di "autonomia" del Veneto: «Al Sottosegretario all’Interno Achille Variati, il quale recentemente ha dichiarato: "Noi concreti con la legge quadro presentata dal Ministro Francesco Boccia", vorrei ricordare che è stato proprio il Pd, partito di cui lui è esponente, a vietarci di procedere con il referendum per l’autonomia, portandoci davanti alla Corte costituzionale, così come ci ha impedito di usare la tessera elettorale il 22 ottobre 2017».

«Io resto comunque fiducioso - ha poi concluso Zaia - e attendo la proposta del Governo Conte-bis, che ad oggi non ci è ancora pervenuta, così come, per la verità, neppure il Conte-1 ci fece sapere quale fosse la sua idea di autonomia. Intanto la clessidra continua a funzionare e la sabbia si sta esaurendo».