Caso Waterplas, ateneo di Padova si scusa e Bottacin attacca i 5 Stelle

L'assessore all'ambiente della Regione Veneto Gianpaolo Bottacin polemizza ancora con i consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle. Secondo Bottacin, i 5 Stelle sono stati scorretti nel presentare in anteprima Waterplas, progetto dell'università di Padova per la depurazione di acque contaminate da Pfas. I consiglieri regionali si sono difesi da un primo attacco di Bottacin, il quale però ritorna sull'argomento dopo aver ricevuto le scuse da parte dei ricercatori che lavorano a Waterplas. Nel loro messaggio, i ricercatori ricononosco di aver avuto una buona dose di ingeniutà politica e accusano i consiglieri regionali di spregiudicatezza. «Ho inoltre sentito telefonicamente il direttore del dipartimento di scienze chimiche, che si è scusato anch'egli e insieme abbiamo ribadito l'ottima collaborazione tra Regione e ateneo patavino», ha aggiunto Bottacin.

Ribadisco con forza che, da parte della Regione, i finanziamenti ai progetti vengono erogati solo ed esclusivamente dopo rendicontazione con presentazione degli esiti all'ente erogatore e cioè alla giunta - ha concluso l'assessore regionale - Per quanto riguarda il progetto in questione, finanziato dalla Regione e presentato nella conferenza stampa organizzata dal gruppo del Movimento 5 Stelle, ciò non è ancora avvenuto. È evidente, quindi, che allo stato attuale il finanziamento non può essere riconosciuto. Con i soldi pubblici funziona così. E gli esponenti del M5S dovrebbero saperlo visto che spesso si ergono a difensori della legalità quasi a dimostrare che tutti gli altri siano ladri e delinquenti. Stranamente, tuttavia, questi esponenti sono ferrei quando le regole valgono per gli altri, ma non quando valgono per loro.