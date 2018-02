Voragine di corso Porta Nuova. È scontro tra vecchia e nuova Amministrazione

Scampato il pericolo, scoppia la polemica. La voragine che si è creata in corso Porta Nuova nella mattinata del Venerdì Gnocolar a Verona, è diventata subito oggetto di scontro tra l'attuale amministrazione e quella che le ha lasciato il posto.

Il cedimento dell'asfalto ha sorpreso un automobilista che è finito con la propria macchina dentro la buca, fortunatamente senza riportare ferite. L'incidente sarebbe potuto costare molto più car però, soprattutto tenendo presente il fatto che da quel lato della strada sarebbe dovuta partire la sfilata, poi diretta sulle corsie che danno su piazza Pradaval.

A puntare il dito contro la Giunta Sborina sono stati Alberto Bozza e l'ex sindaco di Verona Flavio Tosi, con due post pubblicati sui loro profili Facebook.

Seguito dalle parole dell'ex primo cittadino.

La risposta dell'attuale amministrazione comunale però non si è fatta attendere ed è arrivata con le parole dell'assessore alle Strade e ai Gardini Marco Padovani.

Il Comune era già a conoscenza dell’avvallamento – ha detto l’assessore -. Tanto è vero che lo scorso 2 febbraio abbiamo segnalato l’anomalia a Acque Veronesi e a Agsm, sia telefonicamente sia via mail. I tecnici hanno fatto le verifiche e Acque Veronesi ci ha comunicato che si trattava di un problema ad un chiusino dell’energia elettrica. Evidentemente la questione è ben più complessa. I tecnici di Acque Veronesi sono al lavoro per ripristinare la situazione, per la quale ci vorranno alcuni giorni. Abbiamo chiesto immediate verifiche sul resto delle rete fognaria e sembra che non ci siano altri problemi, la viabilità alternativa è stata predisposta così come è stato assicurato il corretto svolgimento della sfilata di Carnevale, grazie anche alla pronta collaborazione degli ambulanti del mercato rionale che hanno lasciato liberi gli stalli. Ringrazio anche il cittadino, protagonista della disavventura di stamattina che fortunatamente non ha avuto conseguenze, per la collaborazione che ha mostrato.

La situazione emergenziale è stata prontamente gestita, ma lo sciacallaggio politico sui social è partito da parte dei consiglieri Tosi e Bozza. Dovrebbero vergognarsi nel cercare un po’ di visibilità in campagna elettorale con questi soliti metodi. Prima ancora di sapere le cause di quanto è avvenuto, hanno incolpato l’Amministrazione comunale, dimenticandosi dell’eredità che ci hanno lasciato e del fatto che noi in sei mesi abbiamo investito in manutenzioni stradali più di quanto abbiano fatto loro negli ultimi 5 anni. Noi abbiamo investito 1 milione e 700 mila euro per la manutenzione stradale di tutte le circoscrizioni, mentre negli anni precedenti al nostro arrivo le manutenzioni ordinarie del 2016 sono state pari a zero, così quelle straordinarie del 2017. Irrisori anche i fondi per la segnaletica orizzontale e verticale. Basti pensare alla viabilità di Adigeo, dove gli attraversamenti pedonali erano talmente a rischio da registrare più di un incidente. E queste sono solo alcune delle criticità che abbiamo dovuto affrontare per interventi che avrebbero dovuto fare, ma di cui non si sono preoccupati, come la situazione critica in cui versa via Mezzacampagna a causa dell’irrisolto passaggio dei mezzi pesanti. Senza contare altre situazioni che abbiamo trovato, in questi mesi ad esempio abbiamo sistemato il tetto dell’anagrafe che era sfondato, spendendo 800 mila euro per il trasferimento dei dipendenti durante i lavori.