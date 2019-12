Indagini sul "caso Balotelli", Comencini: «Verona è stata ingiustamente infangata»

«Le indagini della polizia sul coro contro Balotelli hanno stretto il cerchio attorno a una sola persona, che tra l’altro non appartiene a nessun gruppo di ultras e non è nemmeno un simpatizzante dell’Hellas. Verona è stata ingiustamente infangata a livello nazionale. I rappresentanti politici e i media che hanno cavalcato la bufala del coro dovrebbero chiedere scusa alla città e ai suoi tifosi». Lo afferma il deputato veronese e consigliere comunale della Lega Vito Comencini.

«Gli accertamenti della polizia smentiscono inoltre la FIGC, - ha quindi aggiunto il consigliere leghista Vito Comencini - che inizialmente si era affrettata a chiudere per una giornata il settore Est. Un grave errore che ha contribuito a mettere alla gogna un’intera città. Chiedo venga fatta chiarezza fino in fondo - ha poi concluso l'On. Vito Comencini - e che vengano presi i dovuti provvedimenti nei confronti di chi ha sbagliato, innescando la macchina del fango nei confronti dei veronesi».