Villa Are non si vende più. Bertucco: "Bene, ma è in totale abbandono"

La buona notizia è che l’amministrazione comunale, diversamente da quanto aveva previsto nel 2013 la precedente giunta Tosi, ha deciso di mantenere la proprietà del fondo rustico di Villa Are. La cattiva notizia è che tale fondo giace in condizioni critiche che sono interamente ascrivili all'inadempienza della cooperativa che l'aveva in gestione, ragion per cui la concessione verrà ritirata e si attende la predisposizione di altre progettualità da parte dell'assessorato al patrimonio.

È il commento del consigliere comunale di Verona e Sinistra in Comune Michele Bertucco che ha approfondito le ragioni della scelta del Comune di non vendere il compendio immobiliare sito in zona Torricelle. Scelta presa dopo la lettura di una relazione scritta dagli uffici comunali in cui si legge tra le altre cose che "il fondo è in totale abbandono" con cumuli sparsi di "materiali di scarto non meglio identificabili" e con il vigneto di 14mila metri quadrati "ormai inesistente".