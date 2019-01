Agsm e trasparenza, Verona Pulita replica a Benini: «Ha mentito due volte»

A forza di raccontare frottole servirà un metro per misurare il naso del consigliere PD Benini.

Sulla pagina Facebook della lista civica Verona Pulita è stato aggiunto questo commento al video di Gianmarco Padovani, consigliere comunale di Verona Pulita. Nel video, Padovani replica alle accuse di scarsa trasparenza mosse dal capogruppo del Partito Democratico Federico Benini contro Agsm, società presieduta proprio dal padre di Verona Pulita, Michele Croce.

«Benini ha mentito in due occasioni diverse», ha dichiarato Padovani nel video pubblicato su Facebook. La prima falsità, secondo il consigliere Padovani, sarebbe la cifra di 5,8 milioni di euro spese da Agsm in sponsorizzazioni. Cifra riportata più di una volta dal consigliere Benini. «Non è vero - dice Padovani - Nel report di sostenibilità di Agsm, a cui tutti possono accedere, la cifra per le sponsorizzazioni sono 2,7 milioni di euro».

E per il consigliere di Verona Pulita, non corrisponderebbe al vero neanche la denuncia di Benini di non aver ricevuto risposta alla sua richiesta di accesso agli atti per conoscere quanto è stato speso da Agsm per la celebrazione del 120esimo anniversario. Nel video, Padovani ha mostrato due certificati di avvenuta risposta e consegna di due pec inviate in risposta da Agsm e Benini.

Il video di Padovani è stato poi condiviso dal presidente di Agsm Michele Croce che ha commentato: «Quando la faziosità acceca succede questo. Si raccontano bugie per verità. Occorre sperare che siano errori di gioventù e in buona fede. Io questo voglio credere».