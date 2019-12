"Quartiere Sicuro" a Verona, arriva il plauso di Forza Nuova: «Nostri militanti a disposizione»

Nella giornata di ieri, venerdì 27 dicembre, il sindaco di Verona Federico Sboarina ed il prefetto Donato Giovanni Cafagna hanno siglato il protocollo d'intesa che rende operativo in città il progetto di sicurezza integrata denominato "Quartiere Sicuro". La firma è arrivata alla presenza dei massimi rappresentanti delle forze dell'ordine, il questore di Verona così come il comandante provinciale dei carabinieri, ma anche rappresentanti della polizia locale e dei vigili del fuoco, oltre che dell'assessore alla Sicurezza Daniele Polato e del consigliere comunale Andrea Bacciga che, in precedenza, a tal riguardo aveva presentato un'apposita mozione in Consiglio comunale.

Per come è stato presentato ieri, il progetto prevederebbe l'attiva partecipazione da parte di tutti i cittadini nel fornire segnalazioni, ai fini della sicurezza, alle forze dell'ordine. Come ha sottolineato lo stesso sindaco Federico Sboarina, «il cittadino non deve prendere il posto di chi si occupa di sicurezza, ma segnalare ciò che vede e fornire informazioni utili». Le novità starebbero allora nell'introduzione all'interno dei quartieri di alcuni «referenti» per gestire le segnalazioni e indirizzarle alle forze dell'ordine, così come nella costituzione di «Gruppi di controllo del vicinato», ed ancora nella realizzazione di una App attraverso la quale gli utenti dovrebbero poter inviare le proprie segnalazioni. Di tutto questo, secondo quanto si apprende, dovrebbe appunto occuparsi l'amministrazione comunale nei prossimi giorni, altri dettagli per il momento non sono stati ancora comunicati.

Mentre ad oggi gli esponenti politici delle minoranze in Consiglio comunale non sembrerebbero essere ancora intervenuti o aver preso una posizione esplicita sull'argomento, il progetto "Quartiere Sicuro" e la sua recente ratifica, parrebbero aver riscosso ampia approvazione da parte degli ambienti di Forza Nuova Verona, stando perlomeno a quanto scritto in una nota stampa siglata da Luca Castellini:

«Faccio i miei complimenti al consigliere Andrea Bacciga che lavorava da tempo al progetto "Quartiere Sicuro", - scrive l'esponente di FN Luca Castellini - non senza fatica e contro reticenze anche interne, ma che alla fine, con il coraggioso sostegno dell’amministrazione comunale, sindaco Sboarina e assessore Polato in primis, è finalmente riuscito a portare a termine».

Sempre all'interno della medesima nota firmata da Luca Castellini si può poi leggere: