Verona popolosa quanto Venezia, PD: «Merita di rappresentare la regione»

Si è ridotta ormai ad una ventina di abitanti la differenza demografica tra Verona e Venezia-Mestre. Entrambi sfiorano i 260mila abitanti, con una differenza che è andata sempre più assottigliandosi negli ultimi cinque anni. Il capoluogo scaligero potrebbe dunque nei prossimi anni superare Venezia e diventare così il più popoloso della regione. «Un dato che conferma ciò che gli altri indicatori socio-economici ci dicono da sempre, ovvero che Verona è il principale e più importante comune del Veneto, meritevole, pertanto, di rappresentare l'intera Regione», hanno dichiarato i consiglieri comunali del Partito Democratico di Verona Federico Benini, Elisa La Paglia e Stefano Vallani.

Il PD presenterà dunque un ordine del giorno nel consiglio comunale di Verona per chiedere all'attuale amministrazione cittadina «di impegnarsi in un confronto con Regione e Governo per ottenere maggiori risorse anche paventando la richiesta di trasferire il capoluogo di regione da Venezia a Verona».