Verona Domani cresce e si rafforza, alleandosi con il movimento Orizzonte

Verona Domani si allarga. L'associazione Orizzonte si confedera con il movimento guidato da Matteo Gasparato e da Stefano Casali.

Ci poniamo come soggetto aggregante in grado di dialogare ed essere un punto di riferimento per tutte le forze politiche e movimenti di area civica di centrodestra che abbiano come noi a cuore la crescita e lo sviluppo della città - ha commentato il presidente Gasparato - Orizzonte rappresenta una realtà sana, dinamica e fortemente radicata sul territorio. Una risorsa importante che non ha eguali in città perché costituita da numerosi giovani che hanno voglia di rendersi utili e mettersi in gioco. Condivideremo un percorso politico accomunati da valori e identità di vedute sul futuro amministrativo di Verona.