Variante 23, la maratona in consiglio comunale continua tra le polemiche

Nei consigli comunali di Verona della settimana scorsa non sono stati valutati tutti gli emendamenti ammessi alla Variante 23 e quindi da domani, 30 ottobre, l'assise civica del capoluogo riprenderà la discussione su questa variante urbanistica al Piano degli Interventi cittadino. Discussione che, comunque, è andata avanti anche al di fuori del consiglio comunale, tra polemiche e tentativi di mediazione tra maggioranza e opposizione.

I consiglieri comunali del Partito Democratico criticano soprattutto gli emendamenti che autorizzerebbero interventi edilizi nella zona delle Torricelle e lottizzazioni in aree agricole. «Non dovrebbero essere dichiarati inammissibili per ragioni tecniche, ma per ragioni politiche», scrivono i consiglieri Federico Benini, Elisa La Paglia e Stefano Vallani, i quali ricordano due punti del programma del sindaco Federico Sboarina: divieto di consumo di suolo e tutela delle Torricelle. «Ma se il sindaco fa il pesce nel barile e l'assessore Segala si limita a fare da notaio rispetto alla fame di cemento dei vari consiglieri di maggioranza, significa che questa non è più una maggioranza politica con un programma per la città ma un comitato di affari che punta soltanto a spartirsi la città», aggiungono i consiglieri PD.

Mentre il consigliere comunale di Verona e Sinistra in Comune Michele Bertucco pensa che tutti questi emendamenti alla Variante 23 si tramuteranno in un autogol per la maggioranza.