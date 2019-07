Presentata la Variante 23 modificata. PD: «Brutta copia dell'originale»

Mercoledì scorso, 10 luglio, si è aperta nel consiglio comunale di Verona la discussione sulla Variante 23, una discussione che si preannuncia lunga.

L'assessore all'urbanistica Ilaria Segala ha mostrato le modifiche al documento. Cambiamenti dettati dalla volontà di diminuire le dimensioni commerciali e residenziali e di offrire maggiori tutele agli spazi pubblici della città, a cominciare dall'ex Arsenale, della zona collinare e della aree a forestazione.

Abbiamo messo mano ad un documento urbanistico predisposto dalla precedente amministrazione - ha ricordato Segala - che prevedeva interventi di forte impatto, con uno sviluppo urbano eccessivamente mirato alla realizzazione di grandi strutture commerciali e residenziali in aree già fortemente edificate. Per questo abbiamo scelto di rivedere lo sviluppo urbanistico, partendo da una visione complessiva della crescita della città, con una particolare attenzione alla salvaguardia ambientale e alla tutela di aree cittadine come Verona Sud e la Zai. Rispetto alla prima versione già adottata nel 2017, su cui erano pervenute 171 osservazioni, per la nuova Variante 23 ne sono state presentate 405. Un dato significativo, che evidenzia il maggior coinvolgimento della cittadinanza, più informata sull'importanza del processo urbanistico e sulla necessità di un'effettiva partecipazione al cambiamento.

Ecco i punti più significatici della nuova variante 23, secondo l'amministrazione comunale sono:

Subito dopo la presentazione della Variante 23, il Partito Democratico è andato subito all'attacco e ha definito il documento modificato dall'amministrazione Sboarina una «brutta copia dell'originale».

Vengono tagliate le aree commerciali, ma solo per compensarle in gran parte e nei punti meno opportuni della città, come la terza e la quinta circoscrizione, con nuovo residenziale, direzionale, alberghiero, turistico-ricettivo senza alcun rapporto con i bisogni dei quartieri, che sono stati completamente esclusi dal confronto, e senza alcuna visione di quella che dovrebbe essere la Verona del futuro - scrivono i consiglieri comunali PD Federico Benini, Elisa La Paglia e Stefano Vallani - Questa Variante è un'altra occasione persa perché aggrava gli errori di impostazione del Pat di Tosi e Giacino, che eliminò dal precedente Pat di Zanotto e Uboldi i concetti di città compatta, policentrica e verde in cui far crescere quartieri vivibili, ben serviti e fruibili a piedi o in bicicletta, e aprì le porte ad un paesaggio urbano indistinto e confuso con quartieri dormitorio male serviti e sommariamente collegati sul modello delle grandi metropoli.

Denunciamo la pochezza e la pigrizia di una amministrazione che dopo tante promesse di rigenerazione urbana tratta l'urbanistica della città con i metodi spicci di un'agenzia immobiliare e non con l'attenzione e la cura che si richiede ad un amministratore pubblico. Lo dimostra anche la miseria delle opere compensative che riesce ad ottenere dagli accordi pubblico-privati.