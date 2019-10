Variante 23, ritorno in consiglio. Bertucco: «È un assalto al territorio»

Oggi, 23 ottobre, dalle 20 e domani dalle 18. Sono le due convocazioni del consiglio comunale di Verona che saranno necessarie per discutere e mettere ai voti la variante urbanistica 23. Il provvedimento è composto da numerosi progetti che attendono il via libera per essere realizzati. Lavori di riconversione, ma anche nuove edificazioni che i privati hanno presentato al Comune, promettendo opere di compensanzione in caso di costruzione.

Nel luglio scorso, la variante 23 aveva già avuto un primo passaggio in consiglio comunale, terminato con la presentazione degli emendamenti. Le proposte di modifica da parte dei consiglieri erano state più di 1.500. La successiva scrematura li ha ridotti a poco più di 400, già in parte votati. Tra oggi e domani, dunque, dovrebbero essere prese le ultime decisioni, che permetteranno ai progetti di diventare pua, ovvero piani urbanistici attuativi.

Si prevedono dunque due giorni di calde discussioni in consiglio comunale, e il consigliere di minoranze Michele Bertucco si è già scaldato, anticipando polemico: «I consiglieri di maggioranza hanno ripreso, nella peggiore tradizione del centro destra veronese, il tradizionale assalto al territorio, senza alcun rispetto per i bisogni dei cittadini e senza alcun rispetto nemmeno per la prassi amministrativa. La manovra emendativa della maggioranza ha infatti coinvolto di tutto di più: non solo schede norma adottate dall'amministrazione Sboarina, come sarebbe legittimo, ma anche schede norma adottate dalla precedente amministrazione Tosi che nella variante Segala-Sboarina non erano entrate; schede norma sulle quali l'assessore aveva mediato con le opposizioni in prima lettura, che ora vengono ripristinate con le metrature precedenti; schede norma già formalmente decadute; perfino schede norma che con la Variante 23 non hanno niente a che fare. La cosa più sorprendente è che tutti gli emendanti, chiamiamoli impresentabili, sono stati accolti dall'assessore Ilaria Segala senza sparare un colpo, la quale si è così rimangiata come niente fosse mesi e mesi di dichiarazioni positive a favore dell'ambiente e della riduzione del consumo di suolo. Un situazione incredibile, che ha ben pochi precedenti se escludiamo l'urbanistica allegra del periodo Tosi-Giacino. In breve, si tratta di una ventina di emendamenti, che sconfessano tutto il percorso fatto dalla variante in questi due anni e mezzo. Segnano la sconfitta dell'assessore Segala, che si è dimostrata impotente di fronte agli appetiti speculatori dei consiglieri di maggioranza».