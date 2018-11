A Valeggio l'amministrazione punta ad abbassare le tasse ai cittadini residenti

Prosegue in modo spedito il cammino verso l’approvazione del Bilancio di previsione comunale di Valeggio sul Mincio, uno dei documenti più importanti della vita amministrativa di un Comune, che sarà approvato dal Consiglio comunale entro fine anno. Col bilancio di previsione si vanno a definire come e quanti saranno gli introiti e come e quando verranno spesi per consolidare i servizi attuali e proporne di nuovi.

Quest’anno la novità più importante è senza dubbio la diminuzione dell’addizionale comunale IRPEF, la cui base imponibile è costituita dai redditi dei contribuenti aventi domicilio fiscale nel comune. L’aliquota comunale diminuirà dallo 0,80% allo 0,70; il gettito previsto per il 2019 è di 1,3 milioni di euro (D.G. n.236 del 19/11/2018). Altre imposte, invece, come IMU, TASI, i canoni per l’occupazione di suolo pubblico (COSAP) e l’imposta comunale sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni, nel 2019 rimarranno uguali a quelle del 2018.

Come compensare, però, la diminuzione di entrate nelle casse comunali causata dall’abbassamento dell’aliquota IRPEF? L’Amministrazione negli ultimi dieci anni ha investito molto nel turismo, sia in termini di miglioramento delle strutture ricettive, sia nel campo della promozione e programmazione di eventi attraenti. Valeggio sul Mincio lentamente è diventata una meta turistica riconosciuta a livello nazionale.

Allo scopo di monetizzare tanto impegno profuso, l’imposta di soggiorno e le tariffe dei parcheggi a a pagamento in località Borghetto subiranno lievi aumenti. La prima rimane di 1,5 euro al giorno per alberghi 4 stelle, mentre sale a 1 euro per i tre stelle (da 0,80). Per gli alberghi a una stella resterà come nel 2018: 0,50 euro. Per i campeggi e villaggi turistici a 4 stelle l'aliquota salirà ad 1,50 euro (era 1 euro nel 2018) e per quelli a 3 stelle 1 euro a persona al giorno. Per tutte le altre strutture ricettive (alberghi a due stelle, residence, B&B, agriturismi etc.) l'aliquota salirà a 0,80 euro nel 2019, invece di 0,50. L’introito totale previsto si aggira sui 350 mila euro. Le tariffe dei parcheggi a Borghetto passano da 1 a 1,50 euro, per un incasso totale di 330 mila euro.

Di particolare rilevanza anche la riduzione dell'indebitamento che l'Amministrazione Tosoni ha operato nel corso dei suoi due mandati. Infatti il debito complessivo è sceso da € 5.800.000,00 circa (2010) ad € 2.190.000,00 circa (2018), mentre il debito medio per abitante è passato da € 401,00 (2010) ad € 142,00 (2018).

«Con l’ultimo bilancio di previsione dei miei due mandati elettorali consecutivi – dice Angelo Tosoni, Sindaco di Valeggio sul Mincio – la Giunta intende lasciare in eredità ai nostri successori una macchina amministrativa sana, performante e con un indebitamento bassissimo. Finalmente tutti i cittadini potranno raccogliere in modo tangibile il frutto di un lungo lavoro di promozione e accoglienza turistica di qualità. Abbiamo migliorato i servizi alla persona, quelli scolastici, fondamentali opere pubbliche sono state realizzate o in fase di realizzazione, tutto il territorio ha subito costanti e attente manutenzioni e ora abbassiamo le tasse. A fine anno porteremo in Consiglio il bilancio di previsione per approvare e adottare la diminuzione dell’aliquota IRPEF».