Valdegamberi contro il Decreto Dignità: «Sta creando ancora più precari»

I timori li avevo già espressi al momento della sua approvazione e, ahimè, ora si stanno avverando: il Decreto Dignità , colpendo il lavoro a tempo determinato, sta generando nuovi precari e favorendo lo sfruttamento di certe cooperative . Un gruppo di 300 lavoratori precari a fine mese si trovano senza lavoro. Essi stanno lavorando a tempo determinato (la scadenza contrattuale è prevista per il 31 del mese corrente) per conto di un’agenzia interinale la quale fornisce dipendenti, autisti e addetti al carico/scarico di prodotti postali, al colosso Poste Italiane S.p.a.

È Stefano Valdegamberi, consigliere regionale del Gruppo Misto, a mettere nel mirino il primo decreto firmato dall'attuale ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, e approvato dal Governo Lega-M5S nell'estate 2018.

Nonostante abbiano messo da parte le famiglie e la vita privata di ciascuno per rendere al meglio il loro operato, il 31/03/2019 probabilmente il loro contratto non verrà rinnovato per effetto del Decreto Dignità. Daremo loro il reddito di cittadinanza? A questo punto sorge spontanea una domanda: ma il Decreto Dignità non avrebbe dovuto permettere una certa stabilizzazione dei lavoratori?

Non ci si spiega come sia possibile che, invece, il suddetto Decreto stia creando ancora più precariato, poiché l’azienda già ricerca altro personale da assumere. Tutti sappiamo bene che Poste Italiane crea precari da circa 10 anni. Tutta gente educata, giovane e con la voglia di lavorare che, puntualmente, alla scadenza, viene mandata a casa nonostante l’azienda abbia dei posti vacanti!

Come può permettere tutto questo, Signor Ministro? E tutto ciò avviene con un’azienda controllata dallo Stato e dal suo stesso ministero!