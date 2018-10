Mozione anti-aborto, Luigi Ugoli difende Padovani: «Non va espulsa»

Zelger e Padovani, Padovani e Zelger. Da una settimana, ormai, ruotano attorno ai nomi di questi due consiglieri comunali di Verona le polemiche politiche cittadine, dopo l'approvazione della cosiddetta mozione antiaborto.

Alberto Zelger è il consigliere comunale di maggioranza che ha presentato la mozione antiaborto, l'ha difesa e sostenuta, e ha poi soffiato sulle polemiche ribadendo al programma La Zanzara di Radio 24 le sue posizioni anche sugli omosessuali, definiti «una sciagura». E un ordine del giorno per far condannare dal consiglio comunale le parole di Zelger è stato presentato dal capogruppo della Lega Mauro Bonato. Proprio su questo ordine del giorno sono intervenute due associazioni veronesi che lottano quotidianamente per i diritti degli omosessuali, Arcigay e Circolo Pink.

A nulla serve votare un ordine del giorno che disconosca le parole di Zelger, se le politiche che governano la città vanno nella stessa direzione - scrivono in una nota congiunta Arcigay e Circolo Pink - L'ordine del giorno di Bonato appare davvero un'iniziativa di facciata che non avrà alcun effetto reale sulla vita dei cittadini e delle cittadine veronesi e sulle migliaia di persone gay, lesbiche e trans che a Verona vivono. Una mossa pretestuosa, nel tentativo di ovviare all'ennesima vergogna veronese. Le mozioni omofobe, votate nel '95 dalla stessa area politica che oggi si indigna, sono ancora valide. I provvedimenti di revoca dell'accoglienza usati per ricattare i richiedenti asilo sono all'ordine del giorno. Le mozioni contro le donne e la loro autodeterminazione sono state approvate dalla maggioranza compatta, anche dallo stesso consigliere Bonato.

L'altro consigliere comunale al centro delle polemiche è Carla Padovani, capogruppo sfiduciata dal Partito Democratico proprio per il suo voto a favore della mozione di Zelger. Non è chiaro se la Padovani resterà o meno all'interno del PD, di sicuro il gruppo consiliare troverà un nuovo capogruppo, che potrebbe essere Stefano Vallani o Federico Benini. E sul caso Padovani, oggi 10 ottobre, è intervenuto il PD di Verona attraverso il segretario Luigi Ugoli.