I sindaci di Monteforte, Angiari e Castagnaro passano alla Lega

La Lega si rafforza a Verona accogliendo nel partito tre sindaci del territorio. Sono diventati leghisti Roberto Costa, sindaco di Monteforte, Antonino Puliafito, sindaco di Angiari, e Andrea Trivellato, sindaco di Castagnaro. L'ufficialità del loro passaggio è stata presentata dal commissario regionale della Lega Lorenzo Fontana e dal commissario provinciale Nicolò Zavarise.

Entrano sindaci che hanno scelto la Lega non per essere eletti ma dopo aver vinto le proprie battaglie - ha detto spiega Fontana - sposando un percorso amministrativo preciso, fatto di identità, di tradizioni. Per noi la politica è fatta di valori e di princìpi. Magari da altre parti ci sono persone che aderiscono ai partiti per le elezioni; non è questo il nostro spirito. Il fatto che poi siano piccoli comuni per noi è doppiamente importante perchè proprio lì, nei piccoli centri, nelle province, si ritrovano quei valori fortemente identitari che ci rappresentano. Perchè la vera battaglia politica è questa, tra chi vuole mantenere la propria identità, la propria cultura, le proprie tradizioni come la Lega e chi invece resta schiavo della globalizzazione.

Se per Trivellato è un ritorno («ho deciso di rientrare nella casa dove sono stato per tanti anni, grazie a tutti gli esponenti della Lega per avermi dato questa opportunità», ha dichiarato), per Costa e Puliafito è una prima volta. «Entro in una grande famiglia che mi è stata sempre vicina - ha spiegato il sindaco di Monteforte - una famiglia che si è sempre dimostrata concreta per il territorio». E il primo cittadino di Angiari ha aggiunto: «Ero luogotenente dei Carabinieri, per me il territorio è sempre stato una priorità. Essere qui oggi è importantissimo perchè nella Lega vedo una politica che serve, non che ci serve».

«Il nostro è un movimento fondato su basi solidissime con una figura fortemente rappresentativa come Matteo Salvini al suo vertice - ha aggiunto il consigliere regionale Alessandro Montagnoli - Per questo il progetto Lega sta in piedi. Altri partiti invece hanno il vertice, ma basi molto meno solide, meno radicate nel territorio, per questo fanno fatica a stare in piedi».

Del progetto politico, volto alla valorizzazione del territorio ha parlato infine il commissario provinciale Nicolò Zavarise: «Capacità di ascoltare, sentire il territorio e prontezza e concretezza nelle risposte. Nei tre amministratori che accogliamo nella famiglia della Lega abbiamo ritrovato la costanza di questi elementi fondamentali per la Lega. Con oggi i nostri sindaci sul territorio diventano sedici ma ce ne saranno presto altri con le medesime caratteristiche perchè non siamo dei taxi per spostarsi da una sedia all'altra, la Lega è un movimento serio, con un progetto lineare e molto concreto».