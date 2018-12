Trasferimento di Amo in Gran Guardia, Bertucco: «Soluzione precaria»

Il trasferimento del museo Amo rappresenta una zavorra in meno per la Fondazione Arena che ora non dovrà più compensare l'affitto di Palazzo Forti, ma apre al contempo una serie di questioni che investiranno le scelte del Comune per i prossimi anni.

Il consigliere comunale di Verona e Sinistra in Comune Michele Bertucco introduce così il suo commento alla decisione presa dalla giunta del Comune di Verona di trasferire collezioni e attività del Museo Amo da Palazzo Forti alla Gran Guardia. Bertucco si chiede: «Che cosa diventerà la Gran Guardia e quale futuro dare alle numerose sedi museali che si stanno liberando?».

Più che al dinamismo (non pervenuto) dei vertici Fav - aggiunge il consigliere di opposizione - la mossa del trasferimento dell'Amo è infatti da attribuirsi al Piano Folin, sotto la cui giurisdizione ricade anche Palazzo Forti, che assieme a Castel San Pietro e al Capitanio, a breve, entrerà a far parte di un nuovo risiko immobiliare.

Interesse primario della Fondazione Cariverona, o meglio del fondo Property, è la valorizzazione a fini commerciali dell'isolato ex Unicredit, e non è da escludere che nell'ambito delle trattative con il Comune per il cambio di destinazione d'uso dell'isolato, la Fondazione cederà al Comune stesso l'incombenza di occuparsi delle sedi museali attualmente vuote di contenuti.

Per quanto riguarda Amo, vederlo passare da 15 a 2 sale espositive, fa pensare che la sistemazione della Gran Guardia sia più che temporanea, direi precaria. Resta quindi da capire quale futuro l'amministrazione intenda dare alla Gran Guardia, che dal punto di vista del turismo congressuale è una location unica in Italia per prestigio e centralità.