Tosi attacca Sboarina sul concerto di Bocelli: "Pubblico nelle vie di fuga"

Sabato 8 settembre, celebrità e appassionati hanno riempito l'Arena per lo spettacolo di solidarietà del tenore Andrea Bocelli. Un evento che ha fatto il pieno di pubblico anche in televisione, con un'alta percentuale di spettatori anche da casa. Ma non è il numero di telespettatori ad interessare il consigliere Flavio Tosi, il quale ha dichiarato che "centinaia di persone paganti" sono state "costrette ad occupare le vie di fuga e le uscite di sicurezza" per godersi lo spettacolo.

"In caso di pericolo ed evacuazione cosa sarebbe accaduto?", si chiede Tosi, che aggiunge: "Pare siano stati concessi 400 ingressi gratuiti, un numero spropositato che non si giustifica nemmeno per un evento di tale portata. Ma poi Sboarina non aveva annunciato che avrebbe eliminato gli omaggi in Arena?".

L'ex sindaco ha chiesto un chiarimento a Federico Sboarina, in qualità di presidente di Fondazione Arena, e a Gianmarco Mazzi come responsabile dell'extralirica, poi quanto accaduto potrebbe avere anche rilevanza penale.