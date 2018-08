Ponti, Sboarina chiede risorse. Tosi: "Come un bimbo a Santa Lucia"

Sboarina con Salvini sembra il bambino che scrive la letterina a Santa Lucia.

L'ex sindaco di Verona Flavio Tosi critica il suo successore Federico Sboarina dopo l'appello lanciato da quest'ultimo al ministro dell'interno Matteo Salvini. Sboarina ha chiesto a Salvini di sbloccare parte delle risorse del Comune di Verona congelate dal Patto di Stabilità. Risorse che verrebbero utilizzate per la sicurezza, come già evidenziato nel Pacchetto Sicurezza proposto dall'amministrazione scaligera. Ma la sicurezza è anche quella delle infrastrutture, così Sboarina ha proposto un decreto Salva Ponti, in modo tale che lo sblocco di tutto questo denaro che Verona ha e non può usare sia destinato alla sistemazione dei ponti, problema diventato di stretta attualità dopo il crollo del ponte Morandi a Genova.