Tosi e Bozza col badile all'ex area ferroviaria di Porto San Pancrazio

Ecco lo stato del cantiere di "Adige Docks" bloccato da ben due anni da Sboarina e Segala.

Poche parole scritte dall'ex sindaco Flavio Tosi su sul profilo Facebook. Le altre le ha dette nel video, tra un colpo di piccone e un colpo di badile, insieme all'ex assessore Alberto Bozza.

I due consiglieri comunali di minoranza hanno atteso la fine di agosto, mese in cui l'assessore all'urbanistica Ilaria Segala aveva promesso l'inizio dei lavori di riqualificazione dell'ex area ferroviaria di Porto San Pancrazio, e a settembre si sono presentati in via Porto San Michele per verificare se l'impegno dell'assessore era stato mantenuto. I lavori, però, non sono iniziati e quindi Tosi e Bozza hanno inscenato la loro provocazione politica, improvvisandosi operai.