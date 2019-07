Tosi: «È della mia amministrazione la vera progettualità per Verona»

Siparietto con tanto di video-polemica su Facebook di Flavio Tosi e Alberto Bozza ieri, 3 luglio, all'Arsenale di Verona. I due consiglieri comunali della Lista Tosi hanno attaccato l'amministrazione comunale davanti all'Ars Lab, spazio inaugurato proprio all'interno dell'Arsenale per presentare i principali cantieri che dovrebbero cambiare il volto della città.

Durante l'inaugurazione, l'amministrazione aveva specificato che da settembre l'Ars Lab avrebbe ospitato eventi per informare i cittadini sui progetti di rinnovamento urbanistico di Verona. Però, appunto, da settembre. Al momento l'Ars Lab è una stanza chiusa da un cancello incatenato. Un'immagine emblematica per l'ex sindaco Tosi e per l'ex assessore Bozza che accusano il sindaco Federico Sboarina e la sua amministrazione di scarsa progettualità, il che si tradurrà in un mancato sviluppo per Verona.

«Sul cancello chiuso abbiamo attaccato la mappa della vera progettualità per la città, che era quella della mia amministrazione - ha scritto Tosi - Nel video potete vedere a colpo d'occhio tutto quello che ha cassato Sboarina in questi suoi due sciagurati anni. Sboarina che si vanta per i trenta posti di lavoro di Amazon, quando mi attaccava per Adigeo che ne ha portati 1.400. E nel frattempo ha bruciato Ikea che ne portava altri mille».