Il costo dei plateatici può aumentare. Tosi: «Sboarina sindaco delle tasse»

Il sindaco delle tasse Sboarina colpisce ancora. Dopo l'aumento dei ticket sui bus, della tassa di soggiorno, ora tocca alla stangata ai pubblici esercizi, con il rincaro delle tariffe dei plateatici, con punte fino al 50%.

Con queste parole, il consigliere comunale di Verona Flavio Tosi critica il possibile aumento delle tariffe che bar e ristoranti veronesi dovranno pagare quando in primavera e in estate decideranno di mettere tavoli e sedie all'esterno dei loro locali, andando ad occupare parcheggi blu e stalli dei motorini.

L'aumento non è stato ancora deciso. La proposta è stata avanzata alle circoscrizioni. Il loro parere sarà ascoltato dalla giunta, che poi prenderà una decisione. Questo l'iter descritto dall'assessore Francesca Toffali, la quale è stata messa nel mirino da Tosi.

Si continua a colpire, direttamente o indirettamente, un settore strategico come quello del turismo - ha proseguito l'ex sindaco - Decisioni che confermano la linea politica di Sboarina e l'impostazione ideologica di questa amministrazione: una visione chiusa, naif della città, nemica dei ceti produttivi e delle categorie economiche. Inoltre hanno bloccato tutte le grandi mostre, danneggiando ulteriormente il comparto.

Anche il rischio concreto dell'aumento della tassa sui rifiuti per fare fronte al buco di tre milioni di Amia. In alternativa, copriranno il deficit con gli utili di Agsm, coi quali invece si potrebbero ridurre le bollette, come aveva promesso l'attuale sindaco in campagna elettorale, promesse da marinaio ovviamente!

E il sindaco Federico Sboarina era stato attaccato da Flavio Tosi nella sua conferenza di fine anno, riassunta con un video su Facebook.