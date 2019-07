Agsm, Flavio Tosi incalza: «Sboraina vuole svenderla al colosso A2A»

Ho chiesto ufficialmente la convocazione del presidente di Agsm Daniele Finocchiaro in Commissione Controllo. L'intento è avere chiarimenti sul percorso di aggregazione dell'azienda. Perché non si vuole concludere quello già avviato e definito con Aim Vicenza? Perché l'amministrazione Sboarina vuole vendere quote di Agsm a un nuovo socio, cioè il colosso lombardo A2A, come si deduce anche dalla lettera di incarico conferito dalla nostra multiutility a Roland Berger? Il cda di Agsm si rende conto che a seguito dell’assorbimento da parte dei milanesi, le imprese del territorio veronese, chiamate oggi a lavorare per Agsm, verranno soppiantate da quelle lombarde? Che lo stesso avverrà per il management, come già avvenuto per esempio per Unicredit e per il Banco Popolare?