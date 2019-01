Torri all'ex Cardi, Bertucco: «Non è vero che ormai non si può fare nulla»

Ecco perché negli ultimi dieci anni le cose a Verona non sono andate così bene: oltre ad avere un sindaco che non sapeva che il suo vice era un corrotto, ben quattro assessori della prima giunta Tosi-Giacino (Sboarina, Polato, Padovani e Bertacco) non si rendevano conto dei provvedimenti che approvavano.

Anche il consigliere comunale di Verona e Sinistra in Comune Michele Bertucco, insieme all'urbanista Giuseppe Campagnari, interviene nella polemica sulla lottizzazione alle ex officine Cardi del Chievo. In quell'area, sorgeranno tre torri da diciotto piani di case. Un progetto nato durante l'amministrazione Tosi e che l'attuale amministrazione non ha potuto fermare, come spiegato dall'assessore Ilaria Segala.

Bertucco e Campagnari sottolineano il fatto che l'attuale amministrazione è guidata dal sindaco Federico Sboarina ed è composta da assessori che facevano parte di quell'amministrazione Tosi che approvò le torri all'ex Cardi. «Eppure, bastava leggere le plani-volumetrie, dove c’è scritto chiaramente che l'altezza massima di alcuni edifici sarebbe stata da 14 a 18 piani. È pur vero che le tavole non sono in scala per quanto riguarda le altezze, ma bastava chiedere agli uffici competenti, come dovrebbe sempre fare chi è chiamato ad amministrare la cosa pubblica», scrivono Bertucco e Campagnari.