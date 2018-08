Topi, bisce e balordi all'area sportiva San Felice. Bozza: "Il sindaco intervenga"

Sopralluogo nella mattinata di ieri, giovedì 23 agosto, da parte del Consigliere Comunale della Lista Tosi e già Assessore allo Sport Alberto Bozza all'area sportiva di via Corso a San Felice, che versa in stato di abbandono. Con Bozza erano presenti anche Andrea Braga, consigliere della Lista Tosi in 6° Circoscrizione, e Mauro Spada, già Presidente della Circoscrizione 6^. Presenti anche un gruppo di ragazzi della zona e alcuni residenti.

«Quest'area è abbandonata e inutilizzata da un anno – ha detto Bozza – e anzi il degrado attira di notte visitatori sgraditi che ne fanno un uso improprio. Il Sindaco e la Giunta si attivino per riqualificare quest'area che era un punto di incontro, di sport e socialità per i ragazzi del quartiere. Si sistemi l'area, si ripulisca e si metta l'illuminazione, poi si faccia un avviso pubblico per darla in gestione».

Andrea Braga ha annunciato che presenterà una mozione in Sesta Circoscrizione: «Da luglio qui è il degrado, con presenza di topi e bisce, a marzo sono stati tolti pure porte e canestri e tutto versa in stato di abbandono. Questa a San Felice era l'unica area di sfogo e di attività sportiva e ricreativa dei ragazzini. Ora viene usata da balordi di notte e c’e chi viene addirittura a sgommare con le auto e scooter facendo rumore e lasciando cartacce e sigarette per terra. Tra l'altro - conclude Braga - con la vegetazione incolta e secca che c'è qua basta una sigaretta accesa per creare pericolo d'incendi».