Toninelli: "Tav e collettore, opere superate". Rotta: "Impasse di governo"

Dilazione dei tempi, indecisione, scarsa trasparenza continuano a caratterizzare l'azione dell'esecutivo anche per quanto riguarda la provincia di Verona.

Alla deputata veronese del Partito Democratico Alessia Rotta non è piaciuta la posizione presa dal ministro delle infrastrutture Danilo Toninelli su due importanti opere di Verona e provincia: la Tav Brescia-Verona e il collettore del Garda.

Toninelli le ha definite due opere "concettualmente vecchie e superate", su cui l'ultima parola spetta a lui. Il ministro vuole valutare l'analisi dei costi e dei benefici prima di dare il via alla realizzazione dell'Alta Velocità tra la Lombardia e il Veneto e del depuratore per i comuni veronesi del lago. Analisi che dovrebbe concludersi entro la fine di quest'anno e che dovrebbe dare fornire argomenti oggettivi sulla convenienza di queste opere pubbliche per i cittadini. In particolare, sul collettore il ministro non ha nascosto l'idea di cambiare direzione, investendo sulla realizzazione di una rete di piccoli depuratori.