Toninelli e l'A22, Rotta: «Mostra di essere un ministro a sua insaputa»

Il povero Toninelli è costretto a rettificare in continuazione le sue note, cercando di rimediare a gaffes inaccettabili per un ministro. È evidente che parli di cose che non conosce, probabilmente imbeccato della Casaleggio e associati.

Questo il commento di Alessia Rotta, vicepresidente vicaria dei deputati del Partito Democratico, in merito alle dichiarazioni rilasciate dal Ministro delle Infrastrutture sui disagi vissuti sulla A22 nel corso del fine settimana. Toninelli infatti aveva annunciato "un'ispezione", per verificare che il concessionario avesse garantito "adeguatamente" la sicurezza, e il "ritorno a una gestione totalmente pubblica e più conveniente", visto che questa è scaduta e deve essere rinnovata. Ma dopo l'intervento di Michaela Bianfofiore, esponente di Forza Italia, che ha "ricordato" al Ministro come la A22 fosse già per più dell'80% pubblica, è arrivato anche quello della democratica veronese.