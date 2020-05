Tavoli distanziati di 4 metri in bar e ristoranti? Fontana (Lega): «Ne basta uno come sui bus»

«A meno di una settimana dalle riaperture domina ancora l'incertezza e, in particolare, fa capolino il "distanziometro" di 4 metri imposto ai ristoranti. Così vuol dire mettere in difficoltà l'intero settore e condannare a chiusura certa diversi locali. Non si capisce perché basti un metro sui bus e invece nei ristoranti dove, tra l'altro, spesso ci si va con i "congiunti", siano necessari i 4 metri». A dichiararlo è il deputato veronese Lorenzo Fontana, vicesegretario federale della Lega, a proposito delle indiscrezioni sulle misure di distanziamento sociale che sarebbero previste dal 18 maggio dal governo.

«Non è con regole astruse e inutili complicazioni che il governo può pensare di organizzare la "Fase 2". - aggiunge l'onorevole Lorenzo Fontana - Servono poche linee guida, chiare e di buon senso. Imprenditori, ristoratori e titolari di attività hanno dimostrato e dimostreranno di essere rispettosi delle regole e responsabili. Il governo li lasci lavorare».