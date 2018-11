Tav, Rotta attacca: «Toninelli blocca l'Italia». Confindustria Veneto: «Opera necessaria»

La manifestazione di oggi a Torino e «la grande partecipazione segnano un passaggio cruciale e testimoniano la capacità di concretezza delle rappresentanze». A dichiararlo è stato Matteo Zoppas, presidente Confindustria Veneto. L'Italia per Zoppas, come riferito dall'Ansa, ha bisogno di opere importanti e «oggi cittadini e imprese hanno chiesto di cogliere le opportunità di crescita e connessione che derivano da infrastrutture strategiche, di cui necessitiamo anche in Veneto, come la Pedemontana, il completamento della Tav Brescia-Verona e il proseguimento fino a Padova».

L'On. Alessia Rotta contro il ministro dei Trasporti

«Le menzogne del governo bloccano l’Italia, quelle del ministro Toninelli bloccano il Nord Est. Grazie alla richiesta di accesso agli atti del Pd, è arrivato, finalmente, il documento che certifica che le nomine dei componenti del gruppo di lavoro per stilare la relazione costi benefici sono ancora al vaglio della corte dei conti. Di fatto la Tav è bloccata fino a data da destinarsi», lo ha dichiarato la parlamentare veronese Alessia Rotta, vicepresidente vicaria dei deputati del Partito Democratico.

«La Commissione non esiste e il documento costi benefici, a cui il ministro Toninelli si appella per bloccare le opere infrastrutturali necessarie al Paese, non arriverà mai, o almeno non arriverà di certo entro i tempi stabiliti. Anche il sottosegretario Dall’Orco ha mentito sapendo di mentire – ha aggiunto la deputata Dem Alessia Rotta - quando, rispondendo in Aula a una mia interrogazione, ha detto che la relazione sarebbe arrivata a dicembre».

«Sapevamo che crescita e sviluppo non sono le priorità di questo governo, ma ora - ha poi concluso l'On. Rotta - abbiamo la certezza che non lo sono neppure l’onestà e la trasparenza. A pagare i giochi pentastellati sono i cittadini, nel silenzio assordante del comunicatore Salvini».