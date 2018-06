Alta Velocità e Pedemontana, 5 Stelle: "Saranno analizzati costi e benefici"

Un banco di prova importante per il nuovo governo gialloverde. Un tema che interessa anche i cittadini veronesi e su cui si misurerà la forza delle anime che compongono l'esecutivo Conte. Sull'Alta Velocità e più in generale sulla politica che riguarda le grandi opere infrastrutturali, il governo Lega-5 Stelle si gioca molto in termini di credibilità e solidità. Per valutare i fatti ci vuole tempo, ma intanto gli annunci sono chiari: le opere in fase di realizzazione in Veneto saranno ispezionate dal nuovo ministro alle infrastrutture e ai trasporti Danilo Toninelli. "Tav e Pedemontana saranno sottoposte ad un'analisi costi-benefici, come previsto dal contratto di governo sottoscritto da Movimento 5 Stelle e Lega", hanno fatto sapere i parlamentari e i consiglieri regionali 5 Stelle, che non hanno mai nascosto la loro contrarietà a queste opere.

Il confronto sulla Pedemontana potrebbe essere fonte di attrito tra i due alleati di governo, mentre sulla Tav lo scontro è principalmente tra 5 Stelle e Partito Democratico. "Una sciagura", commenta il senatore PD Vincenzo D'Arienzo che difende l'Alta Velocità. D'Arienzo teme che il governo del cambiamento possa bloccare i lavori della Tav Brescia-Verona proprio adesso che i cantieri sono al via dopo una lunga procedura burocratica. "Abbiamo un ministro per le infrastrutture ostile agli interessi di Verona e parlamentari che lavorano contro il futuro sviluppo - prosegue D'Arienzo - Anziché fare squadra e tirare nella medesima direzione per la crescita, c'è chi mina le fondamenta, come i grillini. Spero che al ministro Toninelli arrivino, forti e chiari, segnali diversi da quelli lanciati dai suoi amici grillini".

Per D'Arienzo lo stop alla Tav sarebbe una sciagura per il territorio, mentre per i No Tav è l'Alta Velocità la vera sciagura.