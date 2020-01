Coca Cola, tasse e preoccupazioni. Comencini: «Nuove tasse sono una sciagura»

«Su "plastic tax" e "sugar tax" noi della Lega siamo stati purtroppo facili profeti. Il governo deve prendere atto del proprio fallimento, che si sta riflettendo sulla vita delle aziende frenandone lo sviluppo». Ad affermarlo è il deputato veronese della Lega Vito Comencini, commentando la decisione di Coca Cola Hbc Italia di «sospendere in via cautelativa» gli investimenti nei propri siti sul territorio nazionale.

«Le nuove tasse sono una vera e propria sciagura perché colpiscono le imprese in un momento delicato, - ha quindi aggiunto il deputato della Lega Comencini - in cui sarebbero invece necessari incentivi per la crescita. Così si soffoca l’economia, con il risultato che le aziende sono costrette a tagliare su nuovi acquisti e assunzioni, con il rischio di delocalizzare».