Successo della Lega alle europee, Sboarina soddisfatto: «Ora la Tav e il Central park»

«La coalizione di centrodestra con cui amministro in Comune di Verona si conferma maggioranza in città e nel paese. Il 52% dei veronesi ha infatti dato il consenso a Lega, Fdi e Forza Italia con numeri significativi. La Lega ha raggiunto a Verona una percentuale mai avuta prima, e in Veneto un elettore su due si è espresso per il partito di Salvini. Fdi ha raddoppiato il suo valore ottenendo qui una delle percentuali migliori in Italia; mentre è partita anche la risalita di Fi rispetto alle ultime comunali». Con queste parole il sindaco di Verona Federico Sboarina ha voluto commentare il risultato delle elezioni europee che hanno visto l'exploit della Lega in tutto il Veneto ed anche nell'intera provincia veronese.

«Da uomo di destra sono contento del risultato elettorale, - ha quindi proseguito il primo cittadino scaligero - e da sindaco ancora di più perché dà forza alla coalizione e ancora più vigore ai progetti da realizzare a Verona. Vero punto di forza è il successo della Lega che, - spiega il sindaco - come primo partito in Italia, dentro al Governo è impegnata per la Tav e il Central park, ma anche sulla sicurezza che finora anche nella nostra città ha portato risultati. Alle questioni prettamente veronesi, ci sono questioni generali che adesso si avvicinano, come la diminuzione delle tasse e la flat tax. Il 52% dei consensi veronesi è significativo anche per la condivisione dei valori su cui non indietreggiamo, nonostante le molte strumentalizzazioni e gli attacchi dei mesi scorsi. La tutela della famiglia, - conclude Sboarina - la difesa della vita e delle nostre radici cristiane sono evidentemente patrimonio della maggioranza dei veronesi».