SR10 Padana inferiore, Ass. De Berti: «Dal ministro Toninelli segnali importanti»

«Prendo atto della dichiarazione del ministro Toninelli e accolgo con favore tale importante notizia». Questo il commento dell’Assessore regionale a lavori pubblici, infrastrutture e trasporti Elisa De Berti in merito alla notizia data giovedì 7 marzo dal Ministro delle infrastrutture e trasporti Toninelli che ha risposto ad un'interrogazione sulla Strada Regionale 10 “Padana inferiore”.

«Il passaggio formale delle strade in ANAS – continua l’assessore De Berti - permetterà di procedere con la realizzazione della Grezzanella (il cui progetto esecutivo è in fase di conclusione da parte di Veneto Strade) a Villafranca di Verona e il primo stralcio funzionale della variante alla S.R. 10, Legnago-Carceri (Veneto Strade sta redigendo il definitivo di tutto il tracciato da Legnago a Carceri e realizzerà anche il progetto esecutivo del primo stralcio funzionale)».

«Si tratta in entrambi i casi di opere sollecitate dal territorio e attese da molti anni, - ha quindi concluso l'assessore De Berti - nonché oggetto di molte mozioni e ordini del giorno approvati in consiglio regionale nel corso di questo mandato. Auspico che questa pubblicazione avvenga quanto prima per dar seguito velocemente all’apertura dei cantieri».