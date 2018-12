Skate Park a Verona, Bertucco: «Si rischia un contenzioso con l'Unesco»

«Un parco della cultura urbana, non solo skate park ma anche un'area di aggregazione per il tempo libero, che porterà a riqualificare una zona a ridosso del centro». Così il consigliere comunale di Verona Andrea Velardi parla del progetto pensato per il vallo esterno alla cinta magistrale, tra i bastioni di San Zeno e di San Bernardino. Un progetto abbracciato dalla giunta cittadina, con la collaborazione dell'Ordine degli architetti che ha messo a disposizione la piattaforma digitale per la pubblicazione dei bandi di progettazione.

L'idea di creare uno skate park non è però condivisa da tutti. L'Atv, ad esempio, ha ipotizzato che la nascita di un parco della cultura urbana proprio in quel vallo potrebbe creare delle difficoltà a chi fruisce da anni della vicina scuola di tennis. Anche Legambiente si è opposta, chiedendo di valorizzare diversamente le mura magistrali, senza parcheggi o impianti sportivi. E anche il consigliere comunale di Verona e Sinistra in Comune Michele Bertucco ha esposto i suoi dubbi a Velardi.