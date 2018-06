Sicurezza alla Giarina, Benini: "Scalinata pericolosa e nessuno fa nulla"

A scriverlo è il consigliere comunale del Partito Democratico Federico Benini che attacca l'amministrazione del sindaco Federico Sboarina proprio su una delle priorità che l'attuale governo della città si è posto: la sicurezza. Per Benini, la scalinata che da lungadige Re Teodorico scende al fiume è molto pericolosa, perché abbandonata a sé stessa e senza più un parapetto. Un'idea condivisa con i consiglieri della prima circoscrizione Vincenza Fiengo e Franco Dusi, i quali hanno chiesto un urgente intervento di restauro, la chiusura della scalinata e l'installazione di un cartello che evidenzi il pericolo e il divieto di accesso.

Il presidente della prima circoscrizione - ha spiegato Benini - ha risposto che la competenza appartiene alla Regione del Veneto - Genio civile di Verona, il quale ha comunicato l'intenzione a provvedere al ripristino del parapetto, non appena si sarebbero resi disponibili i fondi per la manutenzione del fiume Adige. Tuttavia, dopo diversi solleciti, non è ancora stato realizzato il lavoro promesso dal Genio Civile.