Il segretario nazionale Pd Maurizio Martina arriva a Verona per l'Europa unita

Di ritorno dalla visita di qualche giorno fa al premier spagnolo Pedro Sanchez, il segretario nazionale del Partito democratico, Maurizio Martina, venerdì 3 agosto, sarà alla Festa dell’Unità di Quinzano, Verona. «Ripartire per unire i progressisti e tutte le persone che hanno a cuore il destino dell’Europa unita e contrastare i sovranismi», questo l'impegno annunciato per la sinistra italiana, e non solo, che il segretario Pd Martina ha scelto d'indicare come priorità.

«Dopo tanti anni torna un segretario nazionale del Pd alla nostra festa, - annuncia il deputato veronese Diego Zardini - L’ultima volta fu Franceschini, nel 2009. Quest’anno la festa ha una valenza nazionale ed è dedicata ai temi dell’Europa, Martina non poteva mancare perché tutti ci rendiamo contro che il campo di scontro politico si sta sempre più spostando dagli stati nazionali a livello europeo. Ci sono due visioni contrapposte: chi vorrebbe un ritorno al protagonismo degli stati nazionali, addirittura rinunciando a quel fattore formidabile di stabilità e crescita rappresentato dalla moneta unica. Noi al contrario crediamo che solo un’Europa unita e forte possa confrontarsi alla pari con giganti come Stati Uniti, Cina e Russia e imporre le proprie regole di mercato a multinazionali del calibro di Amazon, Google o Facebook, solo per citare le più note».

Inoltre, - conclude Zardini - la cronaca degli ultimi mesi in Italia, ma anche in altri paesi europei, ci riporta un fascismo e un razzismo di ritorno a cui abbiamo il dovere di reagire. Tuttavia, non saranno gli slogan o semplici manifestazioni di solidarietà nei confronti delle decine di vittime di attacchi fisici a contrastare questo fenomeno. Se non ci mettiamo in testa di ridurre la distanza con le fasce più deboli della popolazione e di attuare programmi per eliminare le origini del disagio, rischiamo di fare delle operazioni buone per la nostra coscienza, ma inutili sul piano effettivo».

Questi dunque i temi sul tavolo per l’incontro serale di venerdì 3 agosto in programma alle ore 20.30, intitolato “Un fronte progressista Mediterraneo per cambiare l'Europa”. Il format dell’iniziativa è quello dell’intervista, curata da Antonio Spadaccino, vice capo redattore del Corriere del Veneto. Infine domenica 5 agosto sarà alla Festa di Quinzano il capogruppo del Pd alla Camera, Graziano Delrio. Già in programma lunedì scorso ma bloccato a Roma per la discussione del decreto “dignità”, Delrio incontrerà i militanti e i partecipanti della Festa alle ore 19.