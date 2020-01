Cittadinanza onoraria a Segre ed una via ad Almirante, «Verona si decida»

Una via Almirante a Verona? Davvero? Oh, povera strada.

Sono le prime parole, rilasciate ad AdnKronos, della senatrice a vita Liliana Segre, sulla polemica che vede al centro la città di Verona. Il consiglio comunale scaligero ha infatti votato all'unanimità per conferire la cittadinanza onoraria alla senatrice a vita che da giovane sopravvisse alla deportazione nazista. Nello stesso giorno, però, la giunta comunale ha approvato la delibera con cui si intitola una strada del capoluogo allo storico leader dell'Msi Giorgio Almirante. «Si mettano d'accordo - ha commentato la Segre - Le due scelte sono di fatto incompatibili, per storia, per etica e per logica. La città di Verona, democraticamente, faccia una scelta e decida ciò che vuole, ma non può fare due scelte che sono antitetiche l'una all'altra».

Liliana Segre portebbe quindi anche rifiutare la cittadinanza onoraria della città di Verona e in questo viene sostenuta dai consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle, i quali criticano l'amministrazione comunale veronese che vuole «coccolare nostalgici fascisti, mancando di rispetto alle vittime dell'olocausto, per qualche misero consenso».

Difende invece la scelta di intitolare una via a Giorgio Almirante il consigliere regionale Massimo Giorgetti, esponente di Fratelli d'Italia.