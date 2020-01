Caso Almirante-Segre, Sboarina: «Non vedo cosa ci sia di anomalo»

È montata lentamente, ma alla fine ha trovato eco anche a livello nazionale l'ultima polemica politica scoppiata a Verona. Nello stesso giorno, infatti, la giunta comunale ha dato il via libera all'intitolazione di una via a Giorgio Almirante, il fondatore dell'Msi che durante il fascismo fu firmatario del Manifesto della Razza nel '38 e in seguito repubblichino a Salò, mentre il consiglio comunale ha conferito la cittadinanza onoraria alla senatrice a vita Liliana Segre, sopravvissuta ad Auschwitz. «Due scelte antitetiche», le ha definite la stessa Segre, mentre il prefetto di Verona Donato Giovanni Cafagna riceveva una lettera aperta da parte dell'associazione culturare «La città che sale» con cui si chiedeva di annullare il provvedimento di intitolazione di una via ad Almirante.

«È stato raggiunto il culmine del più vergognoso doppiogiochismo», ha dichiarato la deputata veronese del Partito Democratico Alessia Rotta, attaccando l'amministrazione comunale veronese. «L'ennesima pagina di ipocrisia di una parte politica e della destra di questo Paese. Voler associare furbescamente Giorgio Almirante e Liliana Segre è la dimostrazione che una parte della destra continua a non fare i conti con la storia», ha aggiunto via Twitter il parlamentare Nicola Fratoianni di Sinistra Italiana-Leu.

Ma per il Comune di Verona le due scelte non sono in contrasto tra loro e a spiegarlo è stato direttamente il sindaco Federico Sboarina.