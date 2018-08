Settima circoscrizione, PD: "Segnaletica stradale in pessime condizioni"

Il consigliere comunale del PD Stefano Vallani e il consigliere di circoscrizione PD Carlo Pozzerle definiscono pessime le condizioni della segnaletica orizzontale e di quella verticale nei quartieri della settima circoscrizione.

Segnali pendenti, pali abbattuti sistemati alla meno peggio con dei jersey a protezione e isole pedonali nei quali sono stati abbattuti i segnali e che stanno in condizione critica da oltre un mese - segnalano Vallani e Pozzerle - Per non parlare degli incroci, dove, alla mancanza della segnaletica orizzontale si aggiunge in alcuni casi, come in via Monte Tesoro, un cartello di stop girato di lato, così da risultare inutile e mettendo a rischio chi transita in quell'incrocio.