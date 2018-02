Scontro tra PD e M5S, Rotta: "Ai loro insulti rispondiamo con fatti concreti"

Per chi fa politica ci sono due modi per far parlare di sé: insultare qualcuno o ottenere risultati concreti. Il secondo è molto più faticoso, per questo l'onorevole Businarolo si limita al primo metodo.

La deputata veronese del PD Alessia Rotta ha lanciato la sua candidatura per le prossime elezioni del 4 marzo, rivendicando quanto fatto dal governo di Roma per Verona e provincia, a partire dal salvataggio di Fondazione Arena, passando per i fondi per far fronte alle emergenze ambientali come Pfas, discarica di Pescantina e nuovo collettore del Garda. La replica ricevuta dai candidati del Movimento 5 Stelle è stata tutt'altro che positiva. I 5 Stelle infatti parlano di bufale e di un PD che non ha trasformato le promesse in fatti.

Le evidenti falsità con cui i 5 Stelle cercano di gettare fumo sulla campagna elettorale - è la replica della Rotta - sono facilmente confutabili con i fatti e con i documenti: per il collettore c'è l'accordo di programma firmato e il bando Ags per la progettazione, per Pescantina la richiesta del ministero dell'Ambiente è stata accolta, per l'edilizia scolastica fanno fede le scuole già inaugurate dopo gli interventi realizzati, come quella Lavagno, Mozzecane, Valeggio o Arcole. Senza l'impegno del governo la Fondazione Arena, caduta in grave crisi a causa di una cattiva gestione durata anni, semplicemente non esisterebbe più. Il M5S, invece, cosa ha fatto per Verona, quali risultati può rivendicare? Nessuno. Ecco questa è la differenza tra chi fa politica per provare davvero a cambiare le cose e chi si limita ad insultare e raccontare falsità perché non ha altri argomenti.

E alle parole di Alessia Rotta si aggiungono quelle di un altro candidato PD, Diego Zardini.