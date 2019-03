Sboarina minaccia ancora l'Anpi. PD: «Inutile e inopportuno accanimento»

Il sindaco Federico Sboarina continua a sparare contro l'Anpi, ma le sue cariche sono sempre a salve.

Il Partito Democratico di Verona e provincia interviene in difesa della locale sezione dell'associazione dei partigiani, raggiunta da una lettera di diffida da parte del primo cittadino. Il motivo della diffida è l'incontro sulle foibe che l'Anpi veronese ha tenuto nella sua sede lo scorso 15 febbraio. Sboarina è tornato a minacciare la revoca dello spazio pubblico che il Comune ha concesso all'associazione in via Cantarane e dove si è tenuta la serata che per il sindaco avrebbe "sporcato le celebrazioni del Giorno del Ricordo" perché avrebbe mancato di rispetto alle vittime delle foibe.

Accuse ritenute incomprensibili dall'Anpi che ha ribadito la totale mancanza di venature revisionistiche o negazioniste nell'incontro organizzato a febbraio. Incontro durante il quale non ci sono state contestazioni e a cui hanno preso parte tra il pubblico anche parenti di esuli istriani.

Dalla parte dell'Anpi il segretario provinciale del PD Maurizio Facincani, il segretario comunale Luigi Ugoli e i consiglieri comunali Federico Benini, Elisa La Paglia, Stefano Vallani.