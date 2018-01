Nuovo supermercato al Saval, PD: "Non è ancora detta l'ultima parola"

La commissione urbanistica della terza circoscrizione ha visto il centrodestra di Battiti, Lega Nord, Michele Croce e Popolo della Famiglia votare compatto a favore del supermercato ampliato del 30% in via Emo al Saval.

Lo scrivono il consigliere comunale del Partito Democratico veronese Federico Benini insieme a tutto il gruppo PD in terza circoscrizione, convinti dell'inopportunità dell'opera per la zona Saval dove sono già presenti altri supermercati. Le speranze dei consiglieri democratici ora si spostano nel consiglio di circoscrizione dove il capogruppo PD Sergio Carollo ha ottenuto l'estrapolazione del punto dall'ordine del giorno in vista della seduta di domani, 8 gennaio. Nel frattempo, è partito dal circolo PD il volantinaggio per sensibilizzare i cittadini del quartiere.