Sardine venete in fermento: «Vogliamo fare la differenza anche qui»

È stato detto che il loro contributo è stato determinante per la vittoria del candidato di centrosinistra Stefano Bonaccini nelle elezioni regionali dell'Emilia Romagna. E forti di questo risultato, pur non avendo una vera e propria struttura, hanno suggerito un programma al premier Giuseppe Conte. Il movimento delle Sardine continua a dare segni di grande vitalità ed anche in Veneto è pronto ad organizzarsi per le elezioni regionali della prossima primavera.

I gruppi delle Sardine delle varie province venete si sono incontrati ed hanno lanciato un appello che qui si può sottoscrivere. «Siamo ragazze e ragazzi, siamo uomini e donne, siamo protagonisti della società civile - si legge nell'appello - Siamo quelle sardine che nei mesi scorsi hanno nuotato anche nelle piazze della nostra regione per una politica che metta al centro i bisogni delle persone e del nostro territorio». A Verona, in particolare, le Sardine hanno riempito piazza Isolo ed ora si stanno coordinando con le Sardine delle altre province per «fare la differenza anche in Veneto».