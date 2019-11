Le "Sardine" crescono. In un giorno già più di 5.000 iscritti a Verona

Sono spuntate una settimana fa a Bologna, riempiendo Piazza Maggiore, da lì si sono moltiplicate in tutta l'Emilia Romagna e lentamente si stanno mobilitando in tutta Italia. Sono le cosiddette "Sardine", un movimento politico antisovranista che rifiuta xenofobia, omofobia, populismo, ed ogni forma di fascismo. Un movimento che non ha nessuna bandiera di partito e che ha come suo simbolo le sardine, i pesci usati nelle metafore per indicare gruppi numerosi di persone compressi in un piccolo spazio, come le sardine in scatola. Dalla metafora alla realtà, essere tanti e tenersi stretti, questo vuole essere il movimento delle "Sardine", arrivato ormai anche in Veneto.

La sfida delle "Sardine" veneto è decisamente più dura, in una terra a forte trazione leghista, ma intanto si vuole partire con un gruppo in ogni provincia. Le "Sardine di Verona" si stanno già organizzando attraverso i social network. È stata creata una pagina Facebook di riferimento e il gruppo Facebook in un giorno ha superato le 5.000 adesioni.

Ecco come si descrive il gruppo delle "Sardine di Verona":